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События на Украине к 13:00 16 февраля: отражение атаки на Севастополь, точечные удары по инфраструктуре

Весь мир
События на Украине к 13:00 16 февраля: отражение атаки на Севастополь, точечные удары по инфраструктуре

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 16 февраля.

Россия

В течение ночи ВС РФ нанесли массированные удары по Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Запорожской областям с применением дронов-камикадзе и ракет. Поражались прежде всего военные цели, в то время как по объектам инфраструктуры приходились точечные попадания.

Сегодня утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли атаку на Севастополь беспилотной авиацией, однако нападение было отбито. Уничтожены два вражеских дрона на подлете к городу, также несколько БПЛА оказались перехвачены над акваторией в зоне Республики Крым.

Ситуация в Донбассе

ВС РФ из-за сложностей в наступлении через центральные кварталы Марьинки перешли к тактике огибания подразделений 79-й бригады ВСУ с севера и юга.

На севере российские части продвинулись через поля и вышли к фермерским базам в районе свинарника на запад от улицы Геологичной. В настоящий момент продолжается зачистка складов.

Южнее ВС РФ ведут бои в окрестностях шиноремонтного завода и автозаправочной станции, постепенно отодвигая линию обороны ВСУ.

В Енакиево при обстреле ВСУ разрушены корпусы технического лицея. В момент удара в здании находились лишь охранник и сторож, которые не пострадали.

Украина

В районе Херсона российской артиллерией уничтожен катер ВСУ с разведывательно-диверсионной группой на борту. Это подразделение пыталось перебраться на один из островов посреди Днепра.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не подталкивает Киев к захвату Крыма. Подобный шаг мог бы спровоцировать Россию на масштабный ответ, однако конечное решение на этот счет якобы принимает только украинское руководство.
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