События на Украине к 13:00 16 февраля: отражение атаки на Севастополь, точечные удары по инфраструктуре

Сегодня утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли атаку на Севастополь беспилотной авиацией, однако нападение было отбито. Уничтожены два вражеских дрона на подлете к городу, также несколько БПЛА оказались перехвачены над акваторией в зоне Республики Крым.