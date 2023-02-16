В Карелии признали виновными в превышении должностных полномочий двух бывших сотрудников УФСИН России

В 2019 году в сети было опубликовано видео с жестоким избиением гражданина Таджикистана, которое произошло ещё в 2014 году. На видеоролике обвиняемые, находясь в помещении исправительной колонии №9, наносят множественные удары руками и ногами осужденному, который на тот момент находился на отбывании наказания в данном учреждении. После публикации и распространения видео СК России возбудил уголовное дело.