В Карелии признали виновными в превышении должностных полномочий двух бывших сотрудников УФСИН России

На основе собранных данных сотрудниками СК России, экс-сотрудники УФСИН России Савельев И.В и Ковалев И.С, которых обвиняли в превышении должностных полномочий, приговорены судом к 7 годам колонии общего режима.
Обоих мужчин суд признал виновными в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Осужденных взяли под стражу прямо из зала суда.
В 2019 году в сети было опубликовано видео с жестоким избиением гражданина Таджикистана, которое произошло ещё в 2014 году. На видеоролике обвиняемые, находясь в помещении исправительной колонии №9, наносят множественные удары руками и ногами осужденному, который на тот момент находился на отбывании наказания в данном учреждении. После публикации и распространения видео СК России возбудил уголовное дело.