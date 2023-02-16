Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали на севере Хорватии

Мощное землетрясение произошло на территории Хорватии. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По имеющимся данным, подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы на севере страны — в четырех километрах к востоку от города Крк. В населенном пункте проживают около 3,7 тысячи человек.
При этом специалисты отметили, что очаг стихийного бедствия залегал на глубине 10 километров. Другие подробности произошедшего, включая информацию о разрушениях и пострадавших, пока не поступали.
В четверг утром, 16 февраля, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории озера Байкал. По данным управления МЧС России по Иркутской области, эпицентр находился в 18 километрах от поселка Большое Голоустное.