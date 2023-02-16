На Сахалине отец с сыном провалились под лед

Трактор провалился под лед на реке Орловка у села Орлово в Смирныховском районе. Внутри кабины находился мужчина и его сын. По данным портала astv.ru, только отец смог выбраться из кабины, а сын остался внутри транспорта. Достать ребенка из кабины не удалось. На данный момент детали инцидента выясняются.