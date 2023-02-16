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На Сахалине отец с сыном провалились под лед

Происшествия
На Сахалине отец с сыном провалились под лед

Отец с сыном на тракторе провалились под лед на реке Орловка

Трактор провалился под лед на реке Орловка у села Орлово в Смирныховском районе. Внутри кабины находился мужчина и его сын. По данным портала astv.ru, только отец смог выбраться из кабины, а сын остался внутри транспорта. Достать ребенка из кабины не удалось. На данный момент детали инцидента выясняются.

Подобные происшествия зимой — частые явления. В Баргузинском районе Бурятии подо льдом озера Байкал было найдено тело пропавшего на снегоходе мужчины.

Похожий случай произошел в Ставрополье, когда 50-летний мужчина, сокращая дорогу до дома по водоему, провалился под воду и вмерз в лед.

В Москве, по данным «Московского Комсомольца», пенсионер пытался спасти своего щенка, но провалился под лед и утонул. Спасателям, вызванных очевидцами, спасти мужчину не удалось. Щенок остался в живых, а тело мужчины, которого унесло течением, нашли и извлекли из реки Сходни — левый приток Москвы-реки.
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