На Сахалине отец с сыном провалились под лед

Отец с сыном на тракторе провалились под лед на реке Орловка
Трактор провалился под лед на реке Орловка у села Орлово в Смирныховском районе. Внутри кабины находился мужчина и его сын. По данным портала astv.ru, только отец смог выбраться из кабины, а сын остался внутри транспорта. Достать ребенка из кабины не удалось. На данный момент детали инцидента выясняются.
Подобные происшествия зимой — частые явления. В Баргузинском районе Бурятии подо льдом озера Байкал было найдено тело пропавшего на снегоходе мужчины.
Похожий случай произошел в Ставрополье, когда 50-летний мужчина, сокращая дорогу до дома по водоему, провалился под воду и вмерз в лед.
В Москве, по данным «Московского Комсомольца», пенсионер пытался спасти своего щенка, но провалился под лед и утонул. Спасателям, вызванных очевидцами, спасти мужчину не удалось. Щенок остался в живых, а тело мужчины, которого унесло течением, нашли и извлекли из реки Сходни — левый приток Москвы-реки.