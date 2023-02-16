Очередная имитация: зачем ЕС предложил Гутеррешу роль посредника по Украине

Предложение ЕС выдвинуть генсека ООН Антониу Гутерреша на роль посредника по Украине прежде всего должно быть согласовано с Россией. В одностороннем порядке такие действия не предпринимают, особенно с учетом того, что Евросоюз номинально не является вовлеченной стороной. Кроме того, ООН в ее нынешнем виде не обладает достаточной субъектностью, чтобы заниматься подобными вопросами. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Александр Дудчак.