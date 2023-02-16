Очередная имитация: зачем ЕС предложил Гутеррешу роль посредника по Украине

Предложение ЕС выдвинуть генсека ООН Антониу Гутерреша на роль посредника по Украине прежде всего должно быть согласовано с Россией. В одностороннем порядке такие действия не предпринимают, особенно с учетом того, что Евросоюз номинально не является вовлеченной стороной. Кроме того, ООН в ее нынешнем виде не обладает достаточной субъектностью, чтобы заниматься подобными вопросами. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Александр Дудчак.
Евросоюз предложил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу выступить посредником по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Соответствующее заявление вчера сделал глава Евродипломатии Жозеп Боррель.
«Боррель — выживший из ума человек, совершенно противоречащий своими действиями положению, которое он занимает. Он что-то предлагает, это его личное дело, дело Европы. Но формально они же не участники конфликта. Они могут, конечно, высказывать идеи по поводу мирного урегулирования, но они должны согласовывать где-то эти кандидатуры. По крайней мере с Россией уж точно важно согласовывать», — рассказал эксперт.
Политолог также отметил, что в нынешнем состоянии генсек ООН не является независимой и достаточно субъектной фигурой для модерации переговоров. ЕС же наверняка предложит в качестве «дорожной карты» позицию Киева, что никак не может устроить Москву.
«Думаю, что если Гутерреш не уполномочен на многие вещи вроде расследования диверсии с трубопроводами, то кто сказал, что он справится с урегулированием. И тут еще вопрос в каком виде все это будет. Полагаю, что мирная инициатива Борреля базируется на сумасбродном плане "5 пунктов Зеленского", с которыми он везде носится. Разумеется, для нас это абсолютно неприемлемо. Наше основное условие — подписание капитуляции Украины или ликвидация киевского нацистского режима», — подытожил он.
Помимо этого, в своем выступлении перед Европарламентом в Страсбурге глава европейской дипломатии настаивал на том, что европейская военная помощь должна не только продолжаться, но и «увеличиваться».