ЦБ не против предоставления банковских услуг в Telegram

Ранее Минцифры не рекомендовало банкам России заниматься предоставлением услуг через популярные мессенджеры. В министерстве опасаются резкого увеличения количества мошеннических операций в социальных сетях. Неосведомленные граждане могут не распознать подлинность организации, предлагающей ему услуги. Тем не менее несколько российских банков объявили о намерении распространять свои продукты через социальные сети.