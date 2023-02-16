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ЦБ не против предоставления банковских услуг в Telegram

Экономика
ЦБ не против предоставления банковских услуг в Telegram

В Банке России заявили о допустимости коммерческой деятельности банков в мессенджерах.

Центральный банк Российской Федерации сообщил, что не наблюдает возможности появления дополнительных рисков при предоставлении российскими банками финансовых услуг через Telegram. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Ранее Минцифры не рекомендовало банкам России заниматься предоставлением услуг через популярные мессенджеры. В министерстве опасаются резкого увеличения количества мошеннических операций в социальных сетях. Неосведомленные граждане могут не распознать подлинность организации, предлагающей ему услуги. Тем не менее несколько российских банков объявили о намерении распространять свои продукты через социальные сети.
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