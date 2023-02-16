Генерал-майор Нестечук заявил о создании в США средств борьбы с российскими спутниками

Американские власти прилагают значительные усилия по созданию средств борьбы с российскими спутниками. Об этом заявил начальник Военно-космической академии имени Можайского Анатолий Нестечук.
США создают малые боевые средства, которые призваны выводить из строя российские космические аппараты, отметил генерал-майор Анатолий Нестечук. Он объяснил, что запуск таких систем можно замаскировать выведением на околоземные орбиты аппаратов серий OneWeb или Starlink.
Подобные боевые модули способны отличаются маневренностью, они могут сближаться с российскими спутниками и наносить им повреждения, предупредил спикер в ходе своего выступления в Совете Федерации.