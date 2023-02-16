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Обладатели четырех «Золотых Граммофонов» Filatov & Karas выступят в эфире «Русского Радио»

Шоу-бизнес
Обладатели четырех «Золотых Граммофонов» Filatov & Karas выступят в эфире «Русского Радио»

Дуэт Filatov & Karas даст большой концерт в эфире «Русского Радио». Обладатели четырех премий «Золотой Граммофон» будут выступать для слушателей в течение часа, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Живые концерты на «Русском Радио» проходят в рамках проекта «Золотой Микрофон». Filatov & Karas станут его участниками 17 февраля.

Выступление дуэта начнется в 17:00. Артисты исполнят треки «Возьми мое сердце», «Чилить», «Движ», другие хиты, а также новинки.

Музыканты славятся песнями в стиле дип-хаус и ремиксами. В 2022 году Filatov & Karas получили «Золотой Граммофон» за трек «Движ». Это четвертая такая награда в коллекции дуэта.

После концерта выйдет видеоверсия выступления. Ее покажут в кратчайшие сроки на телеканале RU.TV.

«Русское Радио» превратило концерты звезд в большой студии в традицию. Такие выступления делают артистов ближе к поклонникам и позволяют аудитории услышать, как любимые песни звучат вживую.
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