Обладатели четырех «Золотых Граммофонов» Filatov & Karas выступят в эфире «Русского Радио»

Дуэт Filatov & Karas даст большой концерт в эфире «Русского Радио». Обладатели четырех премий «Золотой Граммофон» будут выступать для слушателей в течение часа, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».
Живые концерты на «Русском Радио» проходят в рамках проекта «Золотой Микрофон». Filatov & Karas станут его участниками 17 февраля.
Выступление дуэта начнется в 17:00. Артисты исполнят треки «Возьми мое сердце», «Чилить», «Движ», другие хиты, а также новинки.
Музыканты славятся песнями в стиле дип-хаус и ремиксами. В 2022 году Filatov & Karas получили «Золотой Граммофон» за трек «Движ». Это четвертая такая награда в коллекции дуэта.
После концерта выйдет видеоверсия выступления. Ее покажут в кратчайшие сроки на телеканале RU.TV.
«Русское Радио» превратило концерты звезд в большой студии в традицию. Такие выступления делают артистов ближе к поклонникам и позволяют аудитории услышать, как любимые песни звучат вживую.