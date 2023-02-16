Днепр назвали главным городом телефонных мошенников

Телефонные мошенники в большинстве случаев звонят с территории Днепропетровска, сообщил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».
Специалисты фиксируют, что 92-95% всех мошеннических звонков поступают на территорию России с Украины. Кузнецов добавил, что борьба с кибермошенниками вышла на новый уровень.
«"Столицей" телефонного мошенничества по-прежнему является город Днепр. В пике более 1100 кол-центров было, сейчас работают около 150 центров по всей Украине», — сказал он.
Российские эксперты стали лучше разбираться в кибермошенничестве. Они понимают, что злоумышленники делают и могут предугадать их действия.