Поставки японских машин в Россию упали сразу на 7%

Кроме того, заметно снизился экспорт в Россию автотранспортных средств – на 10,4% к январю прошлого года. Поставки поддержанных легковых авто с правым рулем упали на 7,2%, автобусов и большегрузов – на 54,2%, мотоциклов – на 37%. Экспорт же автозапчастей обвалился сразу на 76,1% по сравнению с январем 2022 года.