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Поставки японских машин в Россию упали сразу на 7%

Экономика
Поставки японских машин в Россию упали сразу на 7%

Экспорт продукции из Японии в РФ в январе этого года снизился на 36,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Сократились как поставки автомашин, так и деталей к ним.

Как сообщает ИА PrimaMediа, в минувшем году Япония ввела против Российской Федерации 17 пакетов персональных и секторальных ограничительных мер. По данным японского минфина, экспорт товаров из Японии в РФ в январе составил 43,74 млрд иен или порядка 326 млн долларов. Импорт достиг 141,38 млрд иен или почти 1,05 млрд долларов.

Кроме того, заметно снизился экспорт в Россию автотранспортных средств – на 10,4% к январю прошлого года. Поставки поддержанных легковых авто с правым рулем упали на 7,2%, автобусов и большегрузов – на 54,2%, мотоциклов – на 37%. Экспорт же автозапчастей обвалился сразу на 76,1% по сравнению с январем 2022 года.
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