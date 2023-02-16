Депутат Милонов: идеология современной Украины является оскорбительной для граждан Израиля

Идеология современной Украины является оскорбительной для граждан Израиля, поэтому приезд чиновников из еврейского государства в «незалежную» вызывает недоумение. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Глава МИД Израиля Эли Коэн 16 февраля прилетел в Киев с официальным визитом. Дипломат планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой.
Депутат Виталий Милонов выразил удивление поступком ближневосточного политика, отправившегося в бывшую УССР. Руководство постсоветской республики героизирует врагов библейского народа на официальном уровне.
«Для меня это (визит Коэна. — Прим. ФАН) вообще выходит за рамки всех пониманий. До недавнего времени Израиль занимал осторожную позицию по отношению к Киеву из-за того, что идеология современной Украины является оскорбительной для граждан Израиля. Мало того, она является преступной и уголовно наказуемой на территории еврейского государства. Таким образом глава МИД нарушает собственное законодательство», — констатировал эксперт.
Народный избранник полагает, что позитивным может оказаться давление на постсоветскую республику с целью смены политического курса. При этом он напомнил, что Тель-Авив сам склонен к актам военного характера по отношению к суверенным субъектам.
«Я бы мог понять, если он (Эли Коэн. — Прим. ФАН) приехал на Украину с попыткой убедить Зеленского поменять свою позицию. Если переговоры пройдут не совсем так, как было бы правильно, и стороны достигнут взаимопонимания, тогда интересно будет посмотреть на многих наших переговорщиков, которые вечно пытаются смягчить риторику. Мы занимали более аккуратную позицию, но ведь Израиль сам является государством-агрессором. Это моя личная точка зрения. Он оккупировал Палестину, наносит удары по Ирану и Сирии», — констатировал Милонов.
Депутат выразил желание, чтобы Тель-Авив смог направить «незалежную» по правильному пути. Однако напомнил, что глава постсоветской республики исповедует нацизм на официальном уровне.
«Надеюсь, что Израиль убедит Украину отказаться от дальнейшей милитаризации. Но посмотрим, как это может быть. Я бы на месте израильтян не подал руки Зеленскому, потому что рука у него коричневого цвета», — подытожил эксперт.
Ранее политолог Александр Перенджиев заявил об отсутствии в Европе свободы на получение альтернативной информации. Также он обратил внимание на случаи давления по отношению к журналистам.