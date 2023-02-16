Российская таможня смягчала наказания за нарушения на 40% чаще в 2022 году из-за санкций

Пресс-служба Федеральной таможенной службы России сообщила, что в 2022 году специалисты на 40 процентов чаще смягчали наказания за административные правонарушения. Это связано с беспрецедентным санкционным давлением со стороны Запада, говорится в заявлении.
Представители организации отметили, что в прошлом году более мягкие наказания получили участники порядка 44 тысяч дел. Почти в 90 процентах случаев организации и предприниматели, уличенные в нарушении законодательства, получили предупреждения вместо штрафов.
За совершение нескольких однородных правонарушений было вынесено около 3,5 тысячи постановлений, в соответствии с которыми граждане получали лишь одно наказание. Минимальные штрафы выписали по 690 делам.
Более того, у некоторых граждан была возможность применить 50-процентную скидку. Юридические и физические лица смогли сэкономить 327 миллионов рублей, воспользовавшись льготой в рамках 10 тысяч постановлений.
Все это позволило сократить количество жалоб со стороны граждан, недовольных назначаемыми санкциями. По данным Федеральной таможенной службы России, за последний год показатель снизился на 21 процент.
Ранее стало известно, что с начала января в Приморский край было ввезено более 16,2 тысячи тонн фруктов и ягод. Импорт увеличился примерно в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.