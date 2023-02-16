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Турция пообещала помочь НАТО в усилении

Политика
Турция пообещала помочь НАТО в усилении

Министерство иностранных дел Турции высказало поддержку усилению НАТО на фоне сообщений о предполагаемом вступлении в альянс Швеции и Финляндии.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что Турция окажет альянсу всю необходимую поддержку в усилении. По словам министра, он озвучил позицию своей страны и намерен добиться удовлетворительного результата в вопросе о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

Ранее Турция поставила Швеции и Финляндии ряд условий, без выполнения которых они не имели права вступать в альянс. Вскоре, в ноябре 2022 года, Столтенберг сообщил, что Швеция и Финляндия выполнили все необходимые условия для рассмотрения их заявок о вступлении.

Также генеральный секретарь озвучил приблизительные сроки вступления стан в НАТО – конец лета – начало осени.
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