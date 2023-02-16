Турция пообещала помочь НАТО в усилении

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что Турция окажет альянсу всю необходимую поддержку в усилении. По словам министра, он озвучил позицию своей страны и намерен добиться удовлетворительного результата в вопросе о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.