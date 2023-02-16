Foreign Policy: четыре пророчества Путина по Украине начали сбываться

Российский президент Владимир Путин предвидел четыре важных момента в конфликте на Украине, которые стали пророческими. Об этом заявил профессор Гарвардского университета Стивен М. Уолт в статье для Foreign Policy.
По словам автора статьи, в первую очередь это касается санкций Запада. Глава государства предвидел, что иностранные ограничения не смогут сломить экономику его страны. Это стало неожиданностью для США и Европы. Во-вторых, Владимир Путин был прав, когда говорил о понимании народом происходящего. Россияне с пониманием восприняли издержки и поддержали курс Кремля, пишет «ПолитРоссия».
«В-третьих, Путин понимал, что другие государства будут следовать своим собственным интересам и что его не будут повсеместно осуждать за его действия», — говорится в статье.
Заключительным и, по мнению профессора, самым важным стало то, что президент РФ верно оценил отношение Запада к Киеву. Путин понял, что для Москвы судьба Украины гораздо важнее, чем для США или ЕС.
Ранее сообщалось, что российский лидер выразил уверенность в победе Москвы в рамках противостояния на территории Украины.