Foreign Policy: четыре пророчества Путина по Украине начали сбываться

По словам автора статьи, в первую очередь это касается санкций Запада. Глава государства предвидел, что иностранные ограничения не смогут сломить экономику его страны. Это стало неожиданностью для США и Европы. Во-вторых, Владимир Путин был прав, когда говорил о понимании народом происходящего. Россияне с пониманием восприняли издержки и поддержали курс Кремля, пишет «ПолитРоссия».