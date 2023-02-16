Сбербанк будет возвращать клиентам украденные мошенниками средства

Инициатива предполагает блокировку средств злоумышленника на 10 дней по соответствующему закону (Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ), моментальный возврат средств после подачи соответствующего заявления на счет обманутого лица за счет банка и далее, при получении доверенности от клиента, банк будет через суд самостоятельно требовать возврата от мошенника.