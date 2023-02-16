Сбербанк будет возвращать клиентам украденные мошенниками средства

В компании разрабатывают возможность возврата средств клиентам, оказавшимся жертвами мошеннических действий.
Заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов сообщил о запуске в мае 2023 года возможность возврата средств, переведенных мошенникам. Эта мера позволит улучшить защиту клиентов банка.
Инициатива предполагает блокировку средств злоумышленника на 10 дней по соответствующему закону (Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ), моментальный возврат средств после подачи соответствующего заявления на счет обманутого лица за счет банка и далее, при получении доверенности от клиента, банк будет через суд самостоятельно требовать возврата от мошенника.