Прокуратура проверит отключение воды в Калмыкии

Более 12,5 тысяч калмыков и 12 объектов социального назначения остались без воды. ГУ МЧС России в Калмыкии сообщила, что отключение холодного водоснабжения произошло из-за аварии на водопроводе. Причиной тому стала изношенность коммунальных сетей в районе насосной станции первого подъема, расположенной в селе Красинское Лаганского района. Станция того района находится в пользовании ООО «Лагань Водоканал». Также водоснабжение отсутствует в селе Северное.