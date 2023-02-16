Прокуратура проверит отключение воды в Калмыкии

Прокуратура организовала проверку аварийного отключения водоснабжения в Лаганском районе Калмыкии.
Более 12,5 тысяч калмыков и 12 объектов социального назначения остались без воды. ГУ МЧС России в Калмыкии сообщила, что отключение холодного водоснабжения произошло из-за аварии на водопроводе. Причиной тому стала изношенность коммунальных сетей в районе насосной станции первого подъема, расположенной в селе Красинское Лаганского района. Станция того района находится в пользовании ООО «Лагань Водоканал». Также водоснабжение отсутствует в селе Северное.
По данным ГУ МЧС в зоне отключения водоснабжения оказались 12 социально значимых объектов, 68 многоквартирных и 5030 частных домов.
По проведению аварийно-восстановительных работ для нужд населения был организован привоз воды, а на месте происшествия сейчас работает оперативная группа Лаганского пожарно-спасательного гарнизона. Активно ведутся ремонтные работы по восстановлению водоснабжения.
Прокуратура Лаганского района решила организовать проверку исполнения федерального законодательства по факту аварийного отключения водоснабжения в Лаганском районе.
Процесс и результат выполненной проверки поставлены на контроль прокурора.