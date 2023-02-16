Политолог Родионов назвал цель прибытия главы МИД Израиля Коэна на Украину

По мнению собеседника ФАН, Израиль обладает наибольшей, из всех стран, субъектностью, хотя и является союзником США. Правительство страны не хочет ссориться с Москвой. Но, помимо этого, есть и другое измерение – противостояние с Ираном, который встал на сторону России. Поэтому, если случится так, что Израиль передаст оружие Киеву, надо понимать, что это не столько против Москвы, сколько против Тегерана. С другой стороны, сдерживающим фактором для Израиля является понимание того, что в ответ Россия может дать что-то Ирану и (или Сирии).