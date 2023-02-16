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Политолог Родионов назвал цель прибытия главы МИД Израиля Коэна на Украину

Политика
Политолог Родионов назвал цель прибытия главы МИД Израиля Коэна на Украину

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн приехал в Киев, где встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также, откроет вернувшееся в украинскую столицу посольство. Соответствующей информацией он поделился на своей странице в Twitter.

Политолог Родионов назвал цель прибытия главы МИД Израиля Коэна на Украину

Власти Израиля могут снабдить Украину оружием, однако, такой «жест» будет направлен не столько против РФ, сколько в сторону Ирана, на фоне напряженных отношений. Такое мнение выразил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития, политолог Дмитрий Родионов в ходе беседы с корреспондентом ФАН.

«Израиль, как мы помним, еще год назад – при Бенете (Нафтали Бенет, премьер министр Израиля с 13 июня 2021 по 1 июля 2022 года, – прим. ФАН) пытался выступать в качестве посредника между Москвой и Киевом. С одной стороны, сегодня для любой страны это очень выгодная тема – добиться хоть какого-то результата или его имитации в наиболее обсуждаемом и актуальном для всех международном конфликте. С другой, на Тель-Авив, как на союзника коллективного Запада, давит этот самый коллективный Запад, который де-факто является участником конфликта, требуя поддержать его и словом, и делом (оружием)», – считает Родионов.

По мнению собеседника ФАН, Израиль обладает наибольшей, из всех стран, субъектностью, хотя и является союзником США. Правительство страны не хочет ссориться с Москвой. Но, помимо этого, есть и другое измерение – противостояние с Ираном, который встал на сторону России. Поэтому, если случится так, что Израиль передаст оружие Киеву, надо понимать, что это не столько против Москвы, сколько против Тегерана. С другой стороны, сдерживающим фактором для Израиля является понимание того, что в ответ Россия может дать что-то Ирану и (или Сирии).

«Надо понимать, что эти метания Тель-Авива будут продолжаться, и могут привести к поддержке Киева, если ситуация внутри страны для Нетаньяху начнет резко ухудшаться. Однако, тут для него есть обратная сторона медали – поддержка Киева может привести к эскалации уже на Ближнем Востоке со всеми вытекающими. Пока Тель-Авив совершает чисто символические жесты, намекая Москве, чтобы та не вздумала переходить красные черты в ближневосточных конфликтах, помогая его противникам создавать себе проблемы», – подытожил Дмитрий Родионов.

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