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Пассажиры опрокинувшегося в Ингушетии автобуса оказались уроженцами Дагестана

Происшествия
Пассажиры опрокинувшегося в Ингушетии автобуса оказались уроженцами Дагестана

Все пассажиры автобуса, который стал участником ДТП в Ингушетии, оказались уроженцами Дагестана. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

«Всем госпитализированным будет оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме», — написал он.

Напомним, общественный транспорт следовал из Краснодара в Махачкалу. На трассе Р-217 он опрокинулся в кювет, что привело к гибели одного человека. Еще как минимум семеро пострадали. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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