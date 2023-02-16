Пассажиры опрокинувшегося в Ингушетии автобуса оказались уроженцами Дагестана

Напомним, общественный транспорт следовал из Краснодара в Махачкалу. На трассе Р-217 он опрокинулся в кювет, что привело к гибели одного человека. Еще как минимум семеро пострадали. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.