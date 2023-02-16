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Власти Новосибирска хотят выделить 330 млн рублей на квартиры жителям взорвавшейся 5-этажки

Общество
Власти Новосибирска хотят выделить 330 млн рублей на квартиры жителям взорвавшейся 5-этажки

Новосибирская администрация намерена направить на квартиры жильцам дома №39 на Линейной 330 млн рублей. Об этом рассказал глава департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев.

Как пишет сетевое издание «МК в Новосибирске», дом признали аварийным и не подлежащим восстановлению. Вместе с министерством ЖКХ была оформлена документация на расселение жильцов или получение денежной компенсации, отметил чиновник.

По словам Кондратьева, исходя из средней площади одно-, двух- и трехкомнатных квартир на рынке недвижимости, общую сумму решено было довести до 330 миллионов рублей. Власти также могут предоставить пострадавшим горожанам жилье от застройщика в том же районе, где взорвался дом, если они готовы подождать. В настоящее время ведутся переговоры с застройщиками, добавил специалист.
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