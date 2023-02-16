Власти Новосибирска хотят выделить 330 млн рублей на квартиры жителям взорвавшейся 5-этажки

По словам Кондратьева, исходя из средней площади одно-, двух- и трехкомнатных квартир на рынке недвижимости, общую сумму решено было довести до 330 миллионов рублей. Власти также могут предоставить пострадавшим горожанам жилье от застройщика в том же районе, где взорвался дом, если они готовы подождать. В настоящее время ведутся переговоры с застройщиками, добавил специалист.