Власти Новосибирска хотят выделить 330 млн рублей на квартиры жителям взорвавшейся 5-этажки

Новосибирская администрация намерена направить на квартиры жильцам дома №39 на Линейной 330 млн рублей. Об этом рассказал глава департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев.
Как пишет сетевое издание «МК в Новосибирске», дом признали аварийным и не подлежащим восстановлению. Вместе с министерством ЖКХ была оформлена документация на расселение жильцов или получение денежной компенсации, отметил чиновник.
По словам Кондратьева, исходя из средней площади одно-, двух- и трехкомнатных квартир на рынке недвижимости, общую сумму решено было довести до 330 миллионов рублей. Власти также могут предоставить пострадавшим горожанам жилье от застройщика в том же районе, где взорвался дом, если они готовы подождать. В настоящее время ведутся переговоры с застройщиками, добавил специалист.