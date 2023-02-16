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The Times: Франция может стать ведущей военной державой НАТО в Европе вместо Великобритании

Армия
The Times: Франция может стать ведущей военной державой НАТО в Европе вместо Великобритании

Великобритания в ближайшее время может уступить Франции звание ведущей военной державы НАТО в Европе, что станет серьезным ударом для внешнеполитических амбиций Лондона. Об этом предупредили аналитики издания The Times.

Британские аналитики отметили, что у ВС Франции уже сейчас больше боевых самолетов, военных кораблей и подготовленного личного состава, чем у Вооруженных сил Соединенного Королевства.

«При этом у Франции меньшие расходы на оборону, чем у Великобритании», — заявили обозреватели The Times.

Они привели мнение экспертов Международного института стратегических исследований (IISS), которые указали на существенное ослабление военного потенциала Британии в течение последних лет. Эта динамика угрожает привилегированному положению островного королевства в Североатлантическом альянсе, резюмировали авторы статьи.
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