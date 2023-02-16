Швеция сообщила об истощении на фоне помощи Украине

Однако в ответ на это Йонсон заявил, что на данный момент перед Швецией стоят куда более важные цели, чем наращивание военного потенциала. Он добавил, что сейчас страна должна вступить в НАТО и помочь Украине победить, а уже потом решать вопрос с боевыми машинами и танками.