Швеция сообщила об истощении на фоне помощи Украине

В парламенте Швеции сообщили о том, что помощь Украине истощает страну. Ситуация набирает обороты, а ее решения до сих пор нет.
Депутат шведского парламента Петер Хульквист заявил, что та безвозмездная помощь, которая оказывается Украине, сильно истощает Швецию и ее военный потенциал. В частности, Хульквист обратил внимание на то, что согласно расписанному бюджету, военная техника должна быть своевременно заменена на другую. Однако министр обороны Пол Йонсон не торопится решать этот вопрос.
Депутат парламента заявил, что те 50 боевых машин CV90, которые скоро отправятся на Украину, должны быть возвращены на Родину и Йонсон обязан предоставить парламенту план действий по их замене либо возвращению.
Однако в ответ на это Йонсон заявил, что на данный момент перед Швецией стоят куда более важные цели, чем наращивание военного потенциала. Он добавил, что сейчас страна должна вступить в НАТО и помочь Украине победить, а уже потом решать вопрос с боевыми машинами и танками.