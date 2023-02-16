Красноярский нарколог поддержал планы властей запретить электронные сигареты и вейпы

Как пояснил Курчинский, речь идет не только о защите здоровья детей, а о полном запрете подобной продукции, так как она вредна для человека в любом возрасте. Содержащиеся в смесях вещества вызывают психологическую и физиологическую зависимость. К тому же опасные смолы и химические соединения способны вызывать рак.