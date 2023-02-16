Красноярский нарколог поддержал планы властей запретить электронные сигареты и вейпы

Нарколог из Красноярска Александр Курчицкий оценил инициативу депутатов регионального Заксобрания по запрету продажи электронных сигарет и вейпов.
По мнению Курчинского, желание депутатов, а также регионального управления Роспотребнадзора на законодательном уровне пресечь продажу курительных смесей и прочих приспособлений для их использования абсолютно логичным и правомерным, сообщает «МК в Красноярске».
Как пояснил Курчинский, речь идет не только о защите здоровья детей, а о полном запрете подобной продукции, так как она вредна для человека в любом возрасте. Содержащиеся в смесях вещества вызывают психологическую и физиологическую зависимость. К тому же опасные смолы и химические соединения способны вызывать рак.