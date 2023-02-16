Власти Кемерова ищут подрядчика для изготовления и установки пешеходных ограждений

Первоначальная цена контракта обозначена в размере 4 743 974,75 рубля. Аукцион был опубликован на сайте госзакупок, сообщает информационно-деловой портал «Сiбдепо». Согласно опубликованной на сайте документации, подрядная организация должна будет изготовить металлические пешеходные ограждения и установить их в местах, которые будут определены согласно плану-заданию, составленному заказчиком, которым выступает городская администрация.