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Власти Кемерова ищут подрядчика для изготовления и установки пешеходных ограждений

Общество

Городские власти готовы потратить почти 5 миллионов рублей на безопасность кемеровчан. В настоящее время идет поиск подрядчика, который изготовит и установит пешеходные ограждения.

Власти Кемерова ищут подрядчика для изготовления и установки пешеходных ограждений

Первоначальная цена контракта обозначена в размере 4 743 974,75 рубля. Аукцион был опубликован на сайте госзакупок, сообщает информационно-деловой портал «Сiбдепо». Согласно опубликованной на сайте документации, подрядная организация должна будет изготовить металлические пешеходные ограждения и установить их в местах, которые будут определены согласно плану-заданию, составленному заказчиком, которым выступает городская администрация.

Срок выполнения работ обозначен до 15 сентября 2023 года. Денежные средства будут выделены из бюджета города. Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 февраля.
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