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Прокуратура начала проверку по факту смерти ребенка в детском саду в Подмосковье

Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту смерти ребенка в детском саду в Подмосковье

Шестилетний мальчик скончался во время занятий физкультурой на территории детского сада в подмосковном Домодедово. По данному факту прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ребенок потерял сознание при выполнении легких упражнений. На место вызвали бригаду скорой помощи, однако медики могли лишь констатировать смерть. Предположительно, у малыша остановилось сердце.

Специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования. Возбуждено уголовное дело.
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