Прокуратура начала проверку по факту смерти ребенка в детском саду в Подмосковье

Шестилетний мальчик скончался во время занятий физкультурой на территории детского сада в подмосковном Домодедово. По данному факту прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ребенок потерял сознание при выполнении легких упражнений. На место вызвали бригаду скорой помощи, однако медики могли лишь констатировать смерть. Предположительно, у малыша остановилось сердце.
Специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования. Возбуждено уголовное дело.