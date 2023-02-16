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Госдума приняла проект обращения к ООН о расследовании терактов на «Северных потоках»

Политика
Госдума приняла проект обращения к ООН о расследовании терактов на «Северных потоках»

Депутаты Государственной думы приняли проект обращения к ООН с призывом начать международное расследование терактов, совершенных на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента. Инициативу поддержали все фракции Госдумы.

Депутаты обратились к Совету Безопасности ООН с предложением инициировать расследование акта международного терроризма, а также привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей терактов на газопроводах.

Ранее сообщалось, что американский журналист Сеймур Херш провел расследование и указал на причастность стран Запада к подрыву «Северных потоков».
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