Госдума приняла проект обращения к ООН о расследовании терактов на «Северных потоках»

Депутаты Государственной думы приняли проект обращения к ООН с призывом начать международное расследование терактов, совершенных на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента. Инициативу поддержали все фракции Госдумы.
Депутаты обратились к Совету Безопасности ООН с предложением инициировать расследование акта международного терроризма, а также привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей терактов на газопроводах.
Ранее сообщалось, что американский журналист Сеймур Херш провел расследование и указал на причастность стран Запада к подрыву «Северных потоков».