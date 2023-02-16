Лукашенко заявил, что не пойдет на поводу у Запада

Во время встречи с иностранной прессой президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился данными спецслужб республики. Согласно имеющейся информации Запад планирует развязать войну в Беларуси.
Глава государства сообщил, что план по втягивание республики в войну провалится потому, что он не поддастся на провокации. Единственный способ развязать конфликт на территории страны — вступить на ее землю сказал Лукашенко, однако предупредил, что в таком случае он готов развернуть полумиллионную армию.
Также глава государства упрекнул Запад за отправку наемников на территорию Украины. По его данным сейчас там находится более 20 тысяч граждан европейских государств.
Ранее Лукашенко заявил, что в случае вторжения на территорию страны иностранных войск он готов воевать вместе с Россией