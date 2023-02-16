Лукашенко заявил, что не пойдет на поводу у Запада

Глава государства сообщил, что план по втягивание республики в войну провалится потому, что он не поддастся на провокации. Единственный способ развязать конфликт на территории страны — вступить на ее землю сказал Лукашенко, однако предупредил, что в таком случае он готов развернуть полумиллионную армию.