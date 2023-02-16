Экономист Масленников про курс биткоина: рынок ищет лазеечки

Рынок биткоина преподнес сюрприз ростом курса криптовалюты на 12%. Если на пике биткоин стоил 69 тысяч долларов, то в ноябре 2021-го он опустился до 17 тысяч. Затем произошла небольшая коррекция, и электронная валюта подорожала до 20 тысяч долларов за биткоин. Но осенью 2022 о первой криптовалюте говорили уже как о «мертвой». И вот первая половина февраля 2023 доказала: пациент скорее жив, чем мертв.