Экономист Масленников про курс биткоина: рынок ищет лазеечки

Рынок биткоина преподнес сюрприз ростом курса криптовалюты на 12%. Если на пике биткоин стоил 69 тысяч долларов, то в ноябре 2021-го он опустился до 17 тысяч. Затем произошла небольшая коррекция, и электронная валюта подорожала до 20 тысяч долларов за биткоин. Но осенью 2022 о первой криптовалюте говорили уже как о «мертвой». И вот первая половина февраля 2023 доказала: пациент скорее жив, чем мертв.
Чем обусловлены вспышки интереса к биткоину, рассказал корреспонденту ФАН экономист, политолог, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
«Что касается вспышек. Во-первых, это действительно очень волатильный актив такой, и он идет вслед за колебаниями валют, ожиданиями, что будет происходить с мировой экономикой. Сейчас, я думаю, что это такая локальная ситуация, связанная с некоторым разочарованием данными по инфляции в Соединенных Штатах. Это всегда несколько, так сказать, подтачивает. Даже в текущей рыночной композиции всегда переключает внимание на какие-то альтернативные вещи. Вот потому это означает, что ФРС будет продолжать повышать ставку — впоследствии. Естественно, доллар пойдет вверх, но сейчас вот надо играть, надо жить. Рынок живет своей жизнью, ищет всегда лазеечки — как вода ищет, так сказать, вообще под камушек течет. Это ежедневная жизнь, ежедневная игра: деньги должны работать. Вот какая-то часть участников рынка и решила переключаться на биткоины», — объяснил эксперт подъем курса криптовалюты.
Ранее Никита Масленников опроверг переход юаня в статус новой резервной валюты и предсказал скорое изменение валютных рынков.