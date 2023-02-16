Психолог Артемий Сибирский рассказал, как распознать абьюзера в отношениях

Многие сталкивались с понятием «абьюзивные отношения», из которых крайне сложно выйти, а кому-то повезло не знать данного понятия и его разрушительного действия. В беседе с ФАН психолог Артемий Сибирский рассказал, как распознать абьюз и что отличает людей данного типа.
В переводе с английского термин «абьюз» означает «злоупотреблять», «жестоко обращаться», «оскорблять». А абьюзер в простом его определении — контролер и манипулятор в одном лице.
«Любой партнер-абьюзер (мужчина или женщина — не важно) всегда стремится обладать максимальной властью в отношениях, полностью управлять ситуацией и своей "жертвой" — второй половинкой. Абьюзер не брезгует применять разные виды манипуляций для достижения цели. Для него не существует личных границ других людей, этики и правил в общении», — объяснил собеседник ФАН.
В отношениях, по словам психолога Сибирского, абьюзер всегда идет по пути кнута и пряника. Он может делать изысканные комплименты, подарки, а потом завуалированно истреблять самооценку партнера.
«Абьюзер может хвалить партнера за ум, при этом говорить, что мало кто способен понять его, ибо остальные — глупы на его фоне. Так он внушает "жертве", что кроме него ее никто не поймет. И дальше это внушение будет только усиливаться. При этом, обязательно найдет причины, чтобы обесценить данные партнера. Это может быть, как прямое оскорбление, так и хитрое: "у тебя такая изысканная внешность, жаль, кроме меня никто не может этого оценить по достоинству"», — привел пример специалист.
Кроме того, абьюзер обесценивает все заслуги своего парнера, старается подчеркнуть, что у него может получиться что-либо лишь с его помощью. Старается минимизировать автономность человека и во всех сферах привязать его к себе.
«Зачастую это происходит в запрете зарабатывать, объясняя это заботой, дескать человек не должен работать, не должен напрягаться. На самом деле, так вырабатывается финансовая зависимость от партнера», — объяснил специалист.
Кроме того, отметил эксперт, абьюзер всегда старается минимизировать любое общение своей второй половинки с друзьями, родными, знакомыми. Делает это, потому что другие люди могут открыть глаза «жертве», замечая со стороны, как абьюзер ее порабощает.
«Абьюзер понимает, что прямой запрет может сработать против него, поэтому в ход идут хитрости и рассказы о том, что окружение избранника или избранницы не дотягивает до его уровня, что они все тянут человека на дно. Он находит множество минусов в этих людях и преувеличивает их, если требуется, придумывает сплетни о них», — отметил Артемий Сибирский.
По словам психолога, абьюзер всегда прививает чувство вины и долга своему партнеру. Каждый раз, когда что-то идет не по его плану, он выставляет себя жертвой, указывает на то, как ему больно или неприятно, это подчеркивает эффект неожиданности «я такого от тебя не ожидал».
Абьюзер очень редко может признать себя виноватым, а если признает, то это, как правило, тоже хитрая «многоходовка» — он всего на всего жертва обстоятельств.
«Любые действия со своей стороны абьюзер позиционирует как действия "ради нас" или "ради тебя". «Ты не понимаешь, я это сделал ради наших отношений!» — привел пример психолог.
Чрезмерная ревнивость и обостренное чувство собственности также могут выдать абьюзивного человека. Более того, ради «игры» он может пропадать, игнорировать, делать вид, что ему безразлична жизнь избранника. Но это лишь игра.
«Абьюзер азартен, часто блефует, но опоры под этим блефом, как правило, нет. Нередко прибегает не только к оскорблениям, но и рукоприкладству, если что-то идет не по его плану. Абьюзер часто непредсказуем, устраивает партнеру "эмоциональные качели", "загоняет" его из крайности в крайность. Зачастую, это воспринимается, как настоящая любовь, интересная и яркая жизнь. Однако никакой любви здесь близко нет. Это все лишь созависимые отношения», — заявил собеседник ФАН.
Психолог также обратил внимание, что абьюзер редко способен понять и признать, кем он является на самом деле. Он не замечает своих же манипуляций, даже, продумывая план действий, он не считает, что делает что-то не корректное. Ему, действительно, может казаться, что он поступает так или иначе «ради отношений».
«Важно понимать, что в корне такой модели поведения сидит не врожденное злодейство, маниакальность, эгоизм или что-то еще. Это просто травмированные психологически люди и их защита. Ими движет страх. Абьюзер труслив, обижен на жизнь и всех ее обитателей. У абьюзера крайне низкая самооценка, он не верит в себя, не доверяет никому, постоянно ищет и ждет подвох. Это человек, который не дополучил родительской любви. Абьюзер может перестать быть таковым, если возжелает этого искренне и пройдет большую работу с психологом. В любом ином случае его негативные проявления будут лишь усугублять, в крайней точке — это может быть расстройство личности», — заключил психолог Артемий Сибирский.
Несмотря на нынешнюю популярность слова «абьюзер», далеко не всегда его упоминание связано с абьюзивными отношениями. Ранее психолог, травмотерапевт, специалист по системному консультированию и системным расстановкам Анна Любушкина рассказала, что нередко за навешиванием ярлыков на партнера стоит попытка манипуляции, принижения, агрессии.