Психолог Артемий Сибирский рассказал, как распознать абьюзера в отношениях

Психолог также обратил внимание, что абьюзер редко способен понять и признать, кем он является на самом деле. Он не замечает своих же манипуляций, даже, продумывая план действий, он не считает, что делает что-то не корректное. Ему, действительно, может казаться, что он поступает так или иначе «ради отношений».