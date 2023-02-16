Ставропольские мастерицы изготовили уникальные согревающие пояса для военных

Волонтеры проекта «Вяжем на фронт» получили 100 килограммов пряжи, из которой умелицы связали 350 пар носков и изготовили уникальные согревающие пояса на основе овечьей и верблюжьей шерсти, которые будут согревать даже если намокнут.