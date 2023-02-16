Ставропольские мастерицы изготовили уникальные согревающие пояса для военных

Волонтеры проекта «Вяжем на фронт» получили 100 килограммов пряжи, из которой умелицы связали 350 пар носков и изготовили уникальные согревающие пояса на основе овечьей и верблюжьей шерсти, которые будут согревать даже если намокнут.
Также мастерицы связали солдатские варежки из натуральной шерсти – именно такие были у солдат Красной армии во времена Великой Отечественной Войны. Все изделия уже направлены российской армии.
Руководительница группы вязальщиц Лариса Оганян сообщила, что 120 волонтеров набралось буквально за пять дней. По её заявлению, цель проекта — показать нашим военнослужащим заботу.
Следует отметить, что наши солдаты такую заботу оценили и встретили ее с благодарностью.