Автобусные полосы появятся на трех федеральных трассах в Подмосковье

Автобусные полосы появятся на федеральных трассах в Подмосковье, сообщил глава региона Андрей Воробьев на встрече с сотрудниками завода «ЛиАЗ».
«Выделенки» для автобусов собираются нанести на трассы М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры». Губернатор отметил, что создание таких полос сопровождается большим количеством нюансов, передает телеканал «360».
«Мы делаем «выделенки». Обычно выделенные полосы — это городская история, городские дороги. А мы, за что еще раз хочу поблагодарить правительство России (Марат Хуснуллин нас поддержал), выделяем полосы на федеральных трассах», — сообщил Воробьев.
Системы с искусственным интеллектом также работают в подмосковных автобусах. Они помогают планировать расписание транспорта и оценивать необходимый размер автобусов.