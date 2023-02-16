В России госпитализировали более 14 тысяч человек с Covid-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил о госпитализации 1516 человек. Это количество на 2% меньше, чем за предыдущие сутки. В 32 регионах наблюдается рост числа заболеваний, а в 44 – снижение. В некоторых регионах России ситуация остается стабильной. За 16 февраля количество поправившихся от болезни людей увеличилось на 7,7%.