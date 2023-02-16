Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прибудет с рабочим визитом в Челябинск

Политика
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прибудет с рабочим визитом в Челябинск

Рабочий визит секретаря Совета Безопасности Российской Федерации и совещание по важнейшим вопросам безопасности пройдут сегодня в южноуральской столице.

Как информирует сетевое издание «ЧелябинскСегодня», в прошлый раз подобное совещание состоялось в ноябре 2022 года в Брянске, теперь проведение данного мероприятия организовали в Челябинске. Отмечается, что нынешняя встреча будет посвящена насущным проблемам обеспечения безопасности в УрФО.

Кроме того, в ходе визита российский государственный деятель планирует побывать на некоторых предприятиях административного центра Южного Урала, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.
николай патрушев челябинск рабочий визит
Военкоры ФАН
Лучшие в аду