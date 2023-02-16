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Росстат рассказал о повышении цен на авиаперелеты эконом-классом

Общество
Росстат рассказал о повышении цен на авиаперелеты эконом-классом

Стоимость полета в эконом-классе по России возросла на 6%.

По сообщению Росстата, цены билетов на полет по России в эконом-класс за последнюю неделю (с 7 по 13 февраля) выросли на шесть процентов.

О причинах таких резких скачков цен на билеты не уточняется.

Стоимость на проживание в отелях и пансионатах повысилась в незначительной степени — всего на 0,7%, отдых в четырех- и пятизвездочных гостиницах возрос на 0,4%, с тремя звездами — на 0,3%, с двумя — на 0,1%. В мотелях этот процент составил 0,2% Снижение цен коснулось только пансионатов — 0,1%

Специалисты, в целом, отмечают, что цены на туризм по России выросли в сравнении с прошлым годом.
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