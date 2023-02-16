Росстат рассказал о повышении цен на авиаперелеты эконом-классом

Стоимость на проживание в отелях и пансионатах повысилась в незначительной степени — всего на 0,7%, отдых в четырех- и пятизвездочных гостиницах возрос на 0,4%, с тремя звездами — на 0,3%, с двумя — на 0,1%. В мотелях этот процент составил 0,2% Снижение цен коснулось только пансионатов — 0,1%