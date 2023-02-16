МИД заявил о намерении защитить интересы страны при конфискации российских активов

В министерстве иностранных дел заявили, что Россия не допустит обогащения Киева за счет конфискованных российских активов.
Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сообщил, что намерения США об изъятии российских активов противоречат интересам России. Таким образом, РФ будет вынуждена защищаться и отстаивать свои позиции, если ее активы будут передаваться в спонсорскую помощь Украине.
Ранее департамент США по оказанию помощи другим государствам выступил с заявлением, что Штаты продолжат конфисковать российские активы, чтобы передать их украинскому народу. Также директор управления департаментом Дафна Ред добавила, что действия США согласованы законом, который был принят в декабре 2022 года.
На данный момент США продолжает изымать российские активы, которые так или иначе попали под санкции Евросоюза. Такими полномочиями президент США Джо Байден наделил министерство юстиций для использования изъятых санкционных активов.