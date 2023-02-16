МИД заявил о намерении защитить интересы страны при конфискации российских активов

Ранее департамент США по оказанию помощи другим государствам выступил с заявлением, что Штаты продолжат конфисковать российские активы, чтобы передать их украинскому народу. Также директор управления департаментом Дафна Ред добавила, что действия США согласованы законом, который был принят в декабре 2022 года.