Сенатор Абрамов предложил вносить авиадебоширов в «черный список»

Авиакомпании могут создать «черный список» дебоширов, однако случаи правонарушений должны быть подтверждены документально. Также необходима градация ответственности по времени. Например, если человек совершил правонарушение в 18 лет, это не значит, что в 80 лет он также не сможет летать.