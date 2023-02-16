Сенатор Абрамов предложил вносить авиадебоширов в «черный список»

Наказание для авиадебоширов необходимо ужесточить в России, заявил первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов.
Министерству транспорта, Росавиации и авиакомпаниям необходимо выбрать решение, как противодействовать дебоширам на борту воздушных судов. Тему пришлось поднять после инцидента с пассажиркой «Аэрофлота» рейса Ставрополь — Москва, которая находилась в неадекватном состоянии и пыталась ворваться в кабину пилотов, пишет РИА Новости.
Авиакомпании могут создать «черный список» дебоширов, однако случаи правонарушений должны быть подтверждены документально. Также необходима градация ответственности по времени. Например, если человек совершил правонарушение в 18 лет, это не значит, что в 80 лет он также не сможет летать.