Импорт фруктов и ягод в Приморском крае вырос почти вдвое с начала 2023 года

С начала нынешнего года в Приморский край было ввезено более 16,2 тысячи тонн свежих фруктов и ягод. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Тогда в регион поступило 8 192,5 тонны. Такие данные сообщила пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. Например, импорт цитрусовых увеличился в 2,8 раза, сообщает ИА PrimaMedia.
С начала года в Приморье завезено 9 067,8 тонны разнообразных цитрусовых из КНР, Республики Корея, Вьетнама, Таиланда и Пакистана. Наиболее заметно в этом году выросли зарубежные поставки помело — ввезено 2 683,1 тонны плодов (в 2022 году — 369,1 тонны) и мандаринов - ввезено 5 200,7 тонны по сравнению с 2 590,2 в 2022 году.
Почти в три раза увеличился импорт яблок и груш. В Приморье они завозятся из Китая, Аргентины и ЮАР.В 2023 году в края ввезено уже 2 787,7 тонны яблок и груш. В 2022 году за этот период поступило 953,2 тонны фруктов.
Вся подкарантинная продукция допущена к ввозу инспекторами Приморского межрегионального управления по результатам карантинного фитосанитарного контроля.