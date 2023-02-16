Импорт фруктов и ягод в Приморском крае вырос почти вдвое с начала 2023 года

С начала года в Приморье завезено 9 067,8 тонны разнообразных цитрусовых из КНР, Республики Корея, Вьетнама, Таиланда и Пакистана. Наиболее заметно в этом году выросли зарубежные поставки помело — ввезено 2 683,1 тонны плодов (в 2022 году — 369,1 тонны) и мандаринов - ввезено 5 200,7 тонны по сравнению с 2 590,2 в 2022 году.