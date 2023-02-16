В Петербурге высокопоставленную сотрудницу МО РФ нашли мертвой под окнами дома на Замшиной

Тело женщины обнаружили под окнами многоэтажного дома в Петербурге. Погибшей оказалась высокопоставленная сотрудница Министерства обороны РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Инцидент произошел на Замшиной улице. Труп 58-летней гражданки заметили прохожие. Впоследствии ее вещи нашли на балконе высотки.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет определить точную причину смерти. Правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.
В Свердловской области пропавшую мать пятерых детей нашли мертвой, передает RT.