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В Петербурге высокопоставленную сотрудницу МО РФ нашли мертвой под окнами дома на Замшиной

Происшествия
В Петербурге высокопоставленную сотрудницу МО РФ нашли мертвой под окнами дома на Замшиной

Тело женщины обнаружили под окнами многоэтажного дома в Петербурге. Погибшей оказалась высокопоставленная сотрудница Министерства обороны РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел на Замшиной улице. Труп 58-летней гражданки заметили прохожие. Впоследствии ее вещи нашли на балконе высотки.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет определить точную причину смерти. Правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

В Свердловской области пропавшую мать пятерых детей нашли мертвой, передает RT.
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