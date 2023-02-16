Киркоров вспомнил об экс-любовнике Пугачевой, который делился деталями секса с певицей

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров вспомнил о композиторе и аранжировщике Сергее Челобанове, который был любовником певицы Аллы Пугачевой. Музыкант публично делился деталями секса с Примадонной.
В дебютном выпуске своего подкаста Киркоров рассказал о жителе Балакова, который планирует с ним судиться. Мужчина недоволен, что принадлежащий певцу причал мешает ему рыбачить.
«Это уже второй человек из Балаково, упускающий из-за Киркорова крупный улов. Вы понимаете, о ком я говорю? О гениальном музыканте Сергее Челобанове», — прокомментировал новость король эстрады.
Певец напомнил, что записал с композитором альбом «ЧелоФилия». Артист назвал эту пластинку своей любимой, хотя она и провалилась в коммерческом плане. По мнению Киркорова, альбом, вышедший в 2000 году, просто опередил свое время.
Не исключено, что под «упущенным крупным уловом» король эстрады подразумевал и нечто другое. Возможно, певец намекнул, что Пугачева вышла замуж за него, а не за Челобанова.
Напомним, музыкант рассказывал, что крутил роман с Примадонной на гастролях, хотя был женат. В шоу канала НТВ «Секрет на миллион» аранжировщик говорил о бурной интимной жизни с певицей. Ведущая Лера Кудрявцева спросила у аранжировщика, какая Примадонна в постели.
«Вот такая!» — ответил Челобанов, показав поднятый вверх большой палец.
Композитор также говорил, что в женщине для него важны не ум и не красота, а запах. По словам музыканта, Пугачева пахла «навязчивым сексом».