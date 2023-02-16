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В Кремле отреагировали на слова Суркова о реализации Минских соглашений

Политика
В Кремле отреагировали на слова Суркова о реализации Минских соглашений

Москва изначально не была пессимистично настроена на переговоры по Минским соглашениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, представитель Кремля отметил, что Россия приложила большое количество усилий на переговорном треке. Основная задача заключалась в том, чтобы заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства.

«Сейчас мы понимаем, что никто не собирался это делать. Детали надо у Суркова уточнять, что он хотел сказать», — подчеркнул Песков.

Владислав Сурков ранее заявил, что он не рассчитывал на реализацию Минских соглашений во время их составления.
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