В Кремле отреагировали на слова Суркова о реализации Минских соглашений

Москва изначально не была пессимистично настроена на переговоры по Минским соглашениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, представитель Кремля отметил, что Россия приложила большое количество усилий на переговорном треке. Основная задача заключалась в том, чтобы заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства.
«Сейчас мы понимаем, что никто не собирался это делать. Детали надо у Суркова уточнять, что он хотел сказать», — подчеркнул Песков.
Владислав Сурков ранее заявил, что он не рассчитывал на реализацию Минских соглашений во время их составления.