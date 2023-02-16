Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Полиция начала проверку после видео с курением детей в школе Уссурийска

Происшествия
Полиция начала проверку после видео с курением детей в школе Уссурийска

Видеоролик, сделанный в школе Уссурийска, стал основанием для проверки со стороны полиции. В региональном ГУ МВД рассказали, что на камеру заснято грубое нарушение дисциплины.

Во время урока несовершеннолетние слушали песни, нецензурно выражались и курили. Кроме того, кто-то выкрикнул лозунги, которые относятся к запрещенному в РФ экстремистскому движению.

Стражи порядка сейчас устанавливают личности хулиганов. В дальнейшем школьники будут поставлены на специальный учет. Родителей подростков привлекут за нарушение административного законодательства, касающегося обязанностей по воспитанию детей.
школа курение дети
Военкоры ФАН
Лучшие в аду