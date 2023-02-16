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Рыбака из Салехарда по вине осетра обвинили в браконьерстве

Общество
Рыбака из Салехарда по вине осетра обвинили в браконьерстве

Сотрудники УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу задержали жителя Салехарда по подозрению в браконьерстве.

Как пояснили в ведомстве, мужчину, рыбачившего в акватории речного порта в Салехарде, уличили в поимке сетями редкого сибирского осетра, который занесен в охранную Красную книгу, сообщает «РФ-СМИ».

В связи с этим правонарушением в отношении рыбака было возбуждено уголовное дело по статье «Браконьерство». Нанесенный им ущерб биоресурсам водоема оценен в 481 тысячу рублей. Расследование продолжается.
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