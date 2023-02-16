Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава офиса Зеленского сообщил о смене тактики ВС РФ в зоне спецоперации

Армия
Глава офиса Зеленского сообщил о смене тактики ВС РФ в зоне спецоперации

Российские военные перешли от тактики массированных ракетных ударов к использованию «фальш-целей», заявил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

О смене тактике ВС РФ Ермак высказался в четверг, 16 февраля, в Telegram-канале. Политик также подтвердил сообщения о взрывах во Львовской, Днепропетровской и Кировоградской областях после объявления воздушной тревоги.

«Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели», — написал Ермак.

Ранее СМИ сообщили, что украинские ПВО сбили над Киевом шесть воздушных шаров. Власти столицы предполагают, что их запустили с целью выявления позиций сил противовоздушной обороны.
спецоперация ермак вс рф Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду