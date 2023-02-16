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Лукашенко заявил, что не оставит без ответа провокации Запада

Политика
Лукашенко заявил, что не оставит без ответа провокации Запада

Такое заявление глава Белоруссии сделал во время сегодняшней встречи с иностранными журналистами.

В частности, критике Лукашенко подверглись Польша и Литва, закрывшие пункты пропуска на границе с Беларусью. Глава государства заявил, что закрытием пунктов пропуска Варшава и Вильнюс провоцируют Беларусь. Как считает Лукашенко, это было сделано с целью перекрыть возможность торговли для республики и подрыва её экономики. Он заявил, что ответные меры уже готовятся. Сперва Беларусь даст мягкий ответ, однако меры давления будут усилены, если западные соседи не изменят свою политику.

«Если дойдет до того, что придется принимать ассиметричные меры, то мы их примем. Они на столе» — заявил глава государства.

Ранее в СМИ была опубликована информация о внеплановой встрече Александра Лукашенко с представителями иностранной прессы. Также он анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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