Лукашенко заявил, что не оставит без ответа провокации Запада

В частности, критике Лукашенко подверглись Польша и Литва, закрывшие пункты пропуска на границе с Беларусью. Глава государства заявил, что закрытием пунктов пропуска Варшава и Вильнюс провоцируют Беларусь. Как считает Лукашенко, это было сделано с целью перекрыть возможность торговли для республики и подрыва её экономики. Он заявил, что ответные меры уже готовятся. Сперва Беларусь даст мягкий ответ, однако меры давления будут усилены, если западные соседи не изменят свою политику.