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Заболеваемость COVID-19 растет в Петербурге второй день подряд

Общество
Заболеваемость COVID-19 растет в Петербурге второй день подряд

Уровень заболеваемости коронавирусом растет в Санкт-Петербурге два дня подряд, согласно данным оперативного штаба.

За минувшие сутки врачи Северной столицы выявили 1308 новых случаев COVID-19 против 1271 днем ранее. Жертвами инфекции стали пять человек, 109 жителей Петербурга попали в больницы, следует из информации федерального оперштаба.

Губернатор города на Неве Александр Беглов ранее заявлял, что Северной столице удалось справиться с коронавирусом. Однако на сайте штаба указано, что Петербург соответствует только одному из пяти критериев свободного от COVID-19 региона.
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