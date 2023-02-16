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Кедми: ВМФ РФ может уничтожить все подводные кабели связи между США и Европой в случае приказа

Армия
Кедми: ВМФ РФ может уничтожить все подводные кабели связи между США и Европой в случае приказа

В случае необходимости корабли ВМФ РФ могут легко отрезать Евросоюз от США. Такое мнение высказал военный и политический эксперт Яков Кедми, сообщает издание «Военное дело».

Эксперт обращает внимание, что недавний удар российского морского дрона по железнодорожному мосту в Одесской области, продемонстрировал новые возможности ВМФ РФ. Кроме того, Кедми считает, что российский флот готов к проведению и более масштабных операций.

«Если бы ВМФ РФ получил бы разрешение на другие, более сложные операции, он бы и их провел», — заявил Кедми.

По мнению Кедми, в случае получения соответствующего приказа, российские военные корабли могут перерезать поставки нефтепродуктов в ЕС, а также уничтожат кабели связи между США и Европой.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об уничтожении двух украинских беспилотников над Черным морем, сообщает RT.
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