Сбербанк фиксирует появление новых сценариев мошенничества

В компании отмечают появление новых способов обмана граждан со стороны злоумышленников.
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил о развитии все более новых мошеннических инструментов в банковской сфере. Он уточнил, что мошенники научились хорошо адаптироваться под любые информационные поводы и придумывать различные изощренные сценарии обмана от простого приема на работу и до дорожно-транспортных происшествий.
Злоумышленники также воспользоваться инфоповодами федерального или мирового масштаба. Кузнецов добавил, что мошенники используют даже тему послания президента России Федеральному Собранию — несколько случаев попытки обмана людей уже зафиксированы.