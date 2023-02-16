Сбербанк фиксирует появление новых сценариев мошенничества

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил о развитии все более новых мошеннических инструментов в банковской сфере. Он уточнил, что мошенники научились хорошо адаптироваться под любые информационные поводы и придумывать различные изощренные сценарии обмана от простого приема на работу и до дорожно-транспортных происшествий.