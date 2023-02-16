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Сбербанк фиксирует появление новых сценариев мошенничества

Общество
Сбербанк фиксирует появление новых сценариев мошенничества

В компании отмечают появление новых способов обмана граждан со стороны злоумышленников.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил о развитии все более новых мошеннических инструментов в банковской сфере. Он уточнил, что мошенники научились хорошо адаптироваться под любые информационные поводы и придумывать различные изощренные сценарии обмана от простого приема на работу и до дорожно-транспортных происшествий.

Злоумышленники также воспользоваться инфоповодами федерального или мирового масштаба. Кузнецов добавил, что мошенники используют даже тему послания президента России Федеральному Собранию — несколько случаев попытки обмана людей уже зафиксированы.
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