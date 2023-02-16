Совет Федерации предупредил о возможных действиях со стороны Украины после слов США

Сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что Россия должна быть готова к неожиданным действиям Киева, спонсируемых США.
Цеков считает, что Украина под влиянием Запада может предпринять неожиданные и неразумные решения, которые Россия должна предусмотреть, чтобы избежать последствий. Цеков сделал такой вывод на основе слов госсекретаря США Энтони Блинкена.
Однако сенатор добавил, что выражения Блинкена, как правило, противоречат друг другу, поэтому бояться или воспринимать всерьез их не нужно.
Ранее представитель США заявил, что несмотря на текущую ситуацию, Штаты не собираются предлагать Украине вернуть Крым, так как эта территория уже давно принадлежит России. Также Блинкен отметил, что в случае, если Украина решит вторгнуться на территорию Крыма, США будут расценивать это как нарушение неприкосновенности российских границ.