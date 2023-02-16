Совет Федерации предупредил о возможных действиях со стороны Украины после слов США

Ранее представитель США заявил, что несмотря на текущую ситуацию, Штаты не собираются предлагать Украине вернуть Крым, так как эта территория уже давно принадлежит России. Также Блинкен отметил, что в случае, если Украина решит вторгнуться на территорию Крыма, США будут расценивать это как нарушение неприкосновенности российских границ.