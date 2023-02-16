Как украинская пропаганда угодила в собственную ловушку

Было бы естественным и уже привычным, если бы «официальный источник» сообщил об уничтожении большинства ракет, как это делается с завидной регулярностью, и в чем киевский режим старается убедить своих граждан. Но вышел «сбой системы» — было сообщено «всего» о 14 пораженных крылатых ракетах, десять из которых даже смогли идентифицировать как восемь «ложных» и две «боевые».