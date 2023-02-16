Как украинская пропаганда угодила в собственную ловушку

В ночь на 16 февраля российские войска осуществили очередной массированный ракетный удар. Ему предшествовала «подготовительная» работа в виде поражения назначенных целей дронами-камикадзе типа «Герань», попутно выявляя актуальные позиции зенитно-ракетных подразделений ВСУ, выполняющих задачи противовоздушной обороны.
Различные тактики
Наблюдатели, оценивающие каждый новый ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, отмечают новшества, позволяющие снижать эффективность работы ПВО противника.
В частности, ранее отмечались случаи использования старых ракет еще советских запасов, с вышедшими гарантийными сроками эксплуатации, у которых взамен боевой части были установлены массогабаритные макеты. Факт наличия болванки вместо взрывчатки позволил сделать вывод об их демонстративном применении в качестве ложных целей, направленных на отвлечение внимания сил ПВО от «боевого» роя ракет, летящего в отдалении.
Кроме того, отмечается постоянное совершенствование самих боеприпасов. В частности, украинские паблики распространяли фото ракеты семейства Х-101, у которой были обнаружены элементы активной защиты от зенитных снарядов, чего раньше не применялось.
В последней же массированной атаке были применены воздушные шары с легкими уголковыми радиолокационными отражателями, выполненными из фольги. Эти нехитрые устройства позволили отвлечь внимание ПВО Украины от реального удара, что в значительной мере повысило его эффективность.
После атаки «Геранями» были запущены крылатые ракеты морского и воздушного базирования, достигшие целей во Львовской, Кировоградской и Полтавской областях, где были поражены объекты военного управления и энергетической инфраструктуры.
Сообщения украинских силовиков
По данным, опубликованным на сайте Воздушных сил ВСУ, сказано, что в российском ударе были использованы 12 ракет Х-101/Х-555, 8 — «Калибр», 12 — Х-22 и две — Х-59, запущенные с борта истребителей Су-35, видимо, для поражения выявленных объектов ПВО.
Было бы естественным и уже привычным, если бы «официальный источник» сообщил об уничтожении большинства ракет, как это делается с завидной регулярностью, и в чем киевский режим старается убедить своих граждан. Но вышел «сбой системы» — было сообщено «всего» о 14 пораженных крылатых ракетах, десять из которых даже смогли идентифицировать как восемь «ложных» и две «боевые».
Пропагандистский тупик
И вот теперь незадача. «Сбить» 12 ракет Х-22 не позволяет логическая ловушка, которую сами себе расставили украинские военные после трагедии в Днепропетровске. Тогда, напомним, сбитая огнем с земли российская крылатая ракета Х-22 случайно упала на жилой дом и погибло много людей.
В Киеве, стремительно сориентировавшись, заявили, что Х-22 настолько особенная и быстрая ракета, что существующими средствами ПВО сбить ее невозможно. Тем самым украинская сторона пыталась обвинить РФ в преднамеренном пуске этой тяжелого и дорогого снаряда по жилому дому, и, соответственно, перекладывая убийство людей со своих сил ПВО на российскую сторону.
То есть в Киеве не стали оправдываться и объяснять своему населению, почему работа ПВО происходит над жилыми кварталами, а не вдали от густонаселенных районов, что могло бы обеспечить безопасность собственного народа.
Нет, властям крайне важно было показать своим европейским «друзьям» весь трагизм ситуации, добавив, что для борьбы с подобными ракетами крайне важно срочно поставить на Украину западные зенитно-ракетные комплексы. Хотя ранее «официальные представители» украинского военного ведомства неоднократно писали о том, что легко сбивают эти самые Х-22. И вот после Днепропетровска ситуация изменилась.
А тут сразу 12 ракет этого типа прилетело. Привычно заявить, что «все ракеты сбиты» уже не получается, так как вроде бы еще нет систем ПВО, способных их сбивать. Но и признать, что все 12 ракет дошли до назначенных целей тоже нельзя, ибо это подрывает целостность той картины мира, которую киевский режим рисует перед своими согражданами.
Но и тут лжецы выкрутились, заявив населению, что целей достигла «лишь часть ракет Х-22». Мол, какие-то снаряды до целей не дошли. Наверное, с пути сбились. Ждем теперь, когда это «официальное сообщение» превратится в «незначительную часть» и «малозначительные цели».