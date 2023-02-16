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Фура с неисправными тормозами протаранила более семи машин в Минеральных Водах

Происшествия
Фура с неисправными тормозами протаранила более семи машин в Минеральных Водах

Массовое дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано на трассе «Кавказ» в Минеральных Водах. По словам очевидцев, участниками ДТП стали не менее восьми автомобилей.

Согласно предварительной информации, фура протаранила более семи двигающихся впереди машин. Прибывшие медики зафиксировали травмы у двух человек. Пострадавших доставили в больницу.

Предположительно, причиной аварии стали неисправные тормоза у грузовика, передает РЕН ТВ. К месту прибыл наряд ДПС. По факту произошедшего инициирована проверка.
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