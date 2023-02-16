Писатель Герман Садулаев «определил» Беглова

В то же время писатель ставит в пример Москву, где, по его мнению, существуют планы развития, концепции пусть порой и не самые удачные, но они существуют. Он также отметил, что Москву можно отнести на сегодняшний день к одному из самых комфортных городов мира для жизни. А Петербург? Имеет ли город концепцию развития на фоне российской столицы?