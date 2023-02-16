Писатель Герман Садулаев «определил» Беглова

Историческое противостояние двух главных городов страны — Санкт-Петербурга и Москвы можно наблюдать и по сей день. Однако, стоит признать, что Северная столица заметно отстает от «златоглавой». Здесь и развитие территорий, и финансирование, и строительство метрополитена — этот список можно продолжать и дальше. Что же или кто тормозит город на Неве в этом противостоянии?
По мнению писателя Германа Садулаева, все дело в руководстве Северной столицы, а точнее, в его отсутствии. В пресс-центре медиагруппы «Патриот» гость прямого эфира рассказал, в чем видит проблемы развития Петербурга и какое место занимает в этом губернатор города Александр Беглов.
«Санкт-Петербург — это город курорт. Вместо теплого моря у нас Финский залив, вместо яркого теплого солнца — серое хмурое небо, а вместо губернатора — Беглов. Иногда личность имеет значение. У нас сейчас губернатор практически отсутствует. У нас не то чтобы плохой губернатор, у нас его нет. Беглов не является губернатором, он ничего не делает», — заявил писатель.
По его мнению, руководитель города должен занимать более активную позицию, должен «выбивать» для Петербурга финансирование совершенно другого уровня.
«Посмотрите, какое финансирование в перерасчете на жителя получает Москва и какое Петербург. Там не в разы, там на порядки разница», — обратил внимание Садулаев.
Кроме того, гость пресс-центра полагает, что для развития города необходим конкретный план, чем Петербург, увы, похвастать не может. Даже многострадальный закон о Комплексном развитии территорий (КРТ), который вызвал бурю негодования местных жителей, направлен скорее не на улучшение жизни граждан, а на обогащение отдельных заинтересованных лиц.
«Закон никуда не годится, да и стратегии нет в этом законе. Все сводится к сносу части домов, чтобы появились пятна для застройки, а застройщики получили много денег. Это не стратегия развития города. Это просто какие-то люди хотят заработать деньги с помощью Беглова. А если подумать чуть дальше? Из-за этих 20-этажек увеличатся пробки, так как нет инфраструктуры, город и так страдает. У нас вообще есть план развития территорий города, смотрящий чуть дальше, чем два месяца вперед?» — задается вопросом собеседник.
В то же время писатель ставит в пример Москву, где, по его мнению, существуют планы развития, концепции пусть порой и не самые удачные, но они существуют. Он также отметил, что Москву можно отнести на сегодняшний день к одному из самых комфортных городов мира для жизни. А Петербург? Имеет ли город концепцию развития на фоне российской столицы?
«Мы не понимаем куда развиваться. Концепции нет. Кудрово, Девяткино налипают, как грибы. Посмотрите с воздуха на это. Мне Петербург с этими Кудрово и Девяткино стал напоминать Каир, где на окраинах бесконтрольная застройка — грибообразная, грибоподобная. Вообще непонятно, что там происходит, в какую сторону и что там развивается. Не понятно, где какой район, где вообще заканчивается город, где заканчивается агломерация, как это все снабжать, обустроить? Никто об этом не думает, просто строят какие-то муравейники и все», — высказался писатель.
В заключение Герман Садулаев добавил, что из-за отсутствия концепции развития возникают большие проблемы и большие вопросы к петербургскому руководству, которое, по его мнению, «вероятно, не умеет или даже не ставит перед собой задач защищать интересы своего города, в том числе и в федеральных органах власти».
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